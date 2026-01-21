Experimental Biology and Medicine

Review
Published on 21 Jan 2026
Functional roles of Keratin 6A in disease pathogenesis across cancer and skin disorders
in Biochemistry and Molecular Biology
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