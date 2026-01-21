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Original Research

Published on 24 Jul 2024

The molecular mechanism responsible for HbSC retinopathy may depend on the action of the angiogenesis-related genes ROBO1 and SLC38A5

in Biochemistry and Molecular Biology

  • Sueli Matilde da Silva Costa
  • Mirta Tomie Ito
  • Pedro Rodrigues Sousa da Cruz
  • Bruno Batista De Souza
  • Vinicius Mandolesi Rios
  • Victor de Haidar e Bertozzo
  • Ana Carolina Lima Camargo
  • Marina Gonçalves Monteiro Viturino
  • Carolina Lanaro
  • Dulcinéia Martins de Albuquerque
Experimental Biology and Medicine
doi 10.3389/ebm.2024.10070
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